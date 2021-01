Não há chance de julgamento 'justo' antes de Trump deixar o cargo (líder do Senado)

O Senado americano não pode realizar um processo de impeachment "justo ou sério" do presidente Donald Trump nos poucos dias que faltam antes do mandatário deixar o cargo, afirmou Mitch McConnell, líder da maioria republicana na Câmara Alta nesta quarta-feira (13).



"Segundo as regras, procedimentos e precedentes do Senado que regem o processo de impeachment, simplesmente não há chance de que um julgamento justo ou sério possa terminar antes que o presidente eleito (Joe) Biden tome posse na próxima semana", afirmou McConnell em um comunicado.



Trump foi indiciado nesta quarta-feira pela Câmara dos Representantes e enfrentará um processo de impeachment no Senado. Mas "mesmo que o processo comece esta semana e seja rápido, não haverá um veredito até que o presidente já tenha deixado o cargo", acrescentou McConnell, que advertiu que não convocará uma sessão especial antes de 19 de janeiro.