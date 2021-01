Dez presos na França por tráfico de armas, incluindo dois soldados

Dez pessoas, incluindo dois militares da ativa, foram presas na terça-feira no contexto de uma investigação sobre tráfico de armas na França, informaram fontes judiciais e fontes próximas ao caso.



A operação foi ordenada por juízes de instrução parisienses que desde junho de 2020 estavam encarregados de uma investigação judicial para "aquisição, posse, transferência, transporte de armas das categorias A e B (automáticas e de disparo único, ndlr) em montagem" e "associação de malfeitores", especificou a fonte judicial, confirmando informações da emissora TF1.



A rede é suspeita de ter fornecido armas a traficantes de drogas e simpatizantes de extrema direita, disse uma fonte próxima ao caso.



Um dos dois militares detidos trabalha no Ministério da Defesa e o outro, em uma base no leste do país.



Também entre os suspeitos estão "um ex-soldado e fã de armas que simpatiza com a extrema direita", segundo a TF1.



Alguns suspeitos compraram fuzis, pistolas automáticas e submetralhadoras inoperantes de colecionadores particulares, segundo os primeiros elementos da investigação revelados pela emissora.



"Depois disso, aquele arsenal voltou a funcionar, remilitarizado, antes de ser revendido no mercado negro pela melhor oferta", acrescentou a TF1.



A AFP entrou em contato com o Ministério da Defesa, que não quis comentar o caso.