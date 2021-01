Comitê de emergência da OMS antecipa reunião sobre variantes da covid-19

O comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) se reunirá na quinta-feira, com duas semanas de antecipação, para tratar das variantes do novo coronavírus, muito mais contagiosas, e que preocupam autoridades de todo o mundo.



O comitê costuma se reunir a cada três meses, mas "desta vez, o diretor-geral convidou os membros duas semanas antes do previsto para estudar os temas que requerem um debate urgente. Trata-se das recentes variantes e do uso de certificados de vacinação e teste para viagens internacionais", explicou a OMS em um comunicado publicado na noite desta quarta-feira (13).



O comitê de especialistas se reunirá em 14 de janeiro e após o encontro serão publicadas as recomendações da OMS, acrescentou o texto.



Foi este comitê que, durante sua segunda reunião, em 30 de janeiro de 2020, aconselhou o diretor-geral da organização sanitária da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarar a emergência de saúde pública de alcance internacional (o alerta máximo no tema das epidemias), o que o diretor da OMS acatou.



Segundo a OMS, a variante detectada inicialmente no Reino Unido já está em 50 países e territórios, enquanto a sul-africana foi identificada em 20, embora esta estimativa possa estar subestimada.



Uma terceira mutação, originária da Amazônia brasileira e que o Japão anunciou ter descoberto no domingo, está sendo analisada e poderia ter um impacto na resposta imunológica, segundo a OMS, que a considerou uma "variante preocupante".