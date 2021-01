Donald Trump se tornou, nesta quarta-feira (13), o primeiro presidente americano a enfrentar um processo de impeachment pela segunda vez, quando uma maioria bipartidária na Câmara de Representes votou por acusá-lo de incitar a invasão ao Capitólio, sede do Congresso, na semana passada.



Faltando uma semana para Trump deixar o cargo, um total de 232 legisladores, incluindo todos os democratas e dez republicanos votaram a favor deste segundo impeachment histórico. No total a acusação recebeu 232 votos contra 197.



A acusação contra o presidente desencadeará um julgamento no Senado, mas não se espera que a Câmara alta vá se ocupar do tema até depois da posse do presidente eleito, Joe Biden, como o 46º presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.