Uma maioria bipartidária de legisladores na Câmara dos Representantes votou nesta quarta-feira (13) pelo impeachment de Donald Trump, a sete dias do fim de seu mandato, garantindo que o mandatário se tornará o primeiro presidente americano a passar por dois julgamentos de destituição.



Com quase todos os votos contados, o número de legisladores favoráveis ao impeachment sob a única acusação de "incitamento à insurreição" ultrapassou 217, número mínimo para ser ter maioria na Câmara Baixa, que tem 433 membros. Pelo menos 10 republicanos votaram com os democratas.



O impeachment do presidente irá desencadear um julgamento no Senado dos Estados Unidos, o que não deve começar até que Trump, de 74 anos, já não esteja mais no cargo.