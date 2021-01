Nicarágua perde 'Neve', a tigresa branca nascida em cativeiro

A tigresa branca Neve, que nasceu no final de dezembro no Zoológico Nacional da Nicarágua, morreu nesta quarta-feira (13). O soro e o afeto humano não foram o suficiente para seus problemas respiratórios e a falta de amor de sua mãe.



"Amigos, é com muita tristeza que quero informar que morreu a trigresinha branca que nasceu em 29 de dezembro do ano passado", anunciou emocionado o diretor do Zoológico, o veterinário Eduardo Sacasa, em um vídeo que divulgou nas redes.



"Ela nasceu meio doente, resfriada; começamos a lutar com antibióticos, ela melhorou um pouco, mas neste último dia ela acordou um pouco mais para baixo e tivemos que dar soro, estávamos colocando oxigênio", explica o veterinário.



"Já de manhã cedo vimos que ela estava morrendo", acrescentou Sacasa. Sua esposa, Marina Argüello, que ajuda a administrar o centro, passou a manhã inteira segurando Neve nos braços enquanto administravam oxigênio.



Neve nasceu pesando 954 gramas e era filha de dois tigres de Bengala com pelos amarelos e pretos. Sua mãe, uma tigresa de 272 quilos, resgatada após ser abandonada por um circo, se recusou a criá-la.



Para evitar que a pequena tigresa fosse machucada pela mãe, Sacasa e sua esposa cuidaram dela.



O tigre branco é um espécie de tigre (Panthera tigris) mas com uma condição genética que altera a cor da pelagem. O tigre está listado como espécie em extinção na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).



Sua morte "é uma grande dor para Marina e para mim, isso nos dói muito porque nos doamos com muito carinho, amor", disse Sacasa, e depois se despediu de Neve com um beijo.