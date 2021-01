Espanha bate recorde de casos diários de covid-19, com quase 39.000

A Espanha registrou um recorde de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, com cerca de 39.000 notificações desde a terça-feira, informou o ministério da Saúde nesta quarta (13).



Em seu boletim diário, o ministério informou que nas últimas 24 horas foram registrados 38.869 novos casos confirmados, elevando o total desde o início da pandemia a 2,176 milhões.



Também foram registradas 195 mortes nas últimas 24 horas, elevando a 52.878 o total de falecidos contabilizados na Espanha.



Os dados "nos situam em um risco muito alto, risco extremo" em todo o país, atendendo à incidência da doença nas últimas duas semanas, as hospitalizações, as entradas em unidades de terapia intensiva, a positividade dos testes e a letalidade, disse em coletiva de imprensa Carolina Darias, ministra de Política Territorial e Função Pública.



"A pressão hospitalar continua crescendo", acrescentou, por sua vez, o ministro da Saúde, Salvador Illa, destacando que 27% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados por pacientes com o coronavírus.



Illa também explicou que nos últimos dias "aumentou" o ritmo de realização de testes para detectar o vírus, após as festas de fim de ano.



Os ministros fizeram estas declarações enquanto autoridades de governos regionais, competentes em saúde, anunciaram um endurecimento das medidas em seus respectivos territórios para conter a pandemia na Espanha.



As medidas anunciadas incluem o fechamento antecipado de hotéis ou o confinamento perimetral de municípios, o que significa que só se permite sair dos mesmos para ir ao hospital, trabalhar ou atender pessoas dependentes.