A alta nos gastos públicos, vinculados à crise do novo coronavírus, em particular os subsídios aos desempregados, fez disparar o déficit fiscal nos Estados Unidos a um nível recorde entre outubro e dezembro, informou nesta quarta-feira (13) o Departamento do Tesouro.



Neste período, que corresponde ao primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021, as finanças públicas sofreram: o déficit aumentou 61% em comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando 573 bilhões de dólares, um montante inédito para um trimestre.



A receita foi mantida em nível estável, a 803 bilhões de dólares, mas as despesas aumentaram 18%, a US$ 1,4 bilhão, também um nível recorde.