Festeiros alemães tentam enganar a polícia após violarem medidas restritivas

Festeiros que violaram as restrições para a contenção da covid-19 ao participarem de uma grande festa de aniversário para crianças, na Alemanha, tentaram enganar a polícia se escondendo em um banheiro e em armários, reportou a imprensa local nesta quarta-feira (13).



A polícia interrompeu a reunião de 30 pessoas, entre as quais havia 15 adultos, na terça-feira, em um apartamento na cidade de Hamelin (Baixa Saxônia, sudoeste), depois de receber uma denúncia dos vizinhos, segundo um comunicado.



Uma mulher e cinco crianças se esconderam em um banheiro, porém outros convidados tentaram se esconder nos armários, de acordo com os meios de comunicação alemães.



"Um total de 30 pessoas se encontravam no apartamento. Ninguém tinha o rosto coberto (por máscaras) e o distanciamento social não foi respeitado", informou a polícia.



Os adultos desse grupo foram multados.



As reuniões com pessoas não residentes estão proibidas temporariamente, de acordo com as restrições vigentes na Alemanha na tentativa de frear a pandemia da covid-19, até 31 de janeiro.



A Alemanha registrou 19.600 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e 1.060 mortes, de acordo com o Centro de Controle de Doenças do Instituto Robert Koch (RKI).