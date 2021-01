Airbnb cancela locações em Washington durante a posse de Joe Biden

A plataforma de aluguel de casas Airbnb anunciou nesta quarta-feira (13) que vai proibir as reservas em Washington para datas próximas à posse do presidente eleito Joe Biden, em 20 de janeiro, depois que as autoridades locais pediram às pessoas que se abstivessem de ir, atrás da violenta invasão do Congresso há uma semana.



"Estamos anunciando que o Airbnb cancelará as reservas na área metropolitana de Washington, durante a semana da posse", disse a empresa em um comunicado.



"Além disso, impediremos que novas reservas sejam feitas na área de Washington durante esse período, bloqueando essas reservas", explicou.



De acordo com as investigações sobre a invasão ao Capitólio, que deixou cinco mortos, alguns agitadores que participaram dos incidentes ficaram em propriedades alugadas no Airbnb.



Diante da possibilidade de novos protestos de apoiadores de Trump, os residentes da cidade pediram aos moradores inscritos na plataforma Airbnb para não alugarem suas casas durante a posse de Biden.



A prefeita de Washington, Muriel Bowser, também pediu aos visitantes que ficassem em casa.



"Pedimos aos americanos que não venham a Washington DC para a 59ª posse presidencial em 20 de janeiro e, em vez disso, participem virtualmente", disse ele.



A Airbnb foi fundada há 13 anos em San Francisco e depois revolucionou a indústria de turismo e viagens de negócios com seu sistema de aluguel de propriedade privada.