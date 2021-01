Bolsonaro tentou 'sabotar' medidas sanitárias contra a covid-19, diz HRW

O presidente Jair Bolsonaro tentou "sabotar" as medidas sanitárias para conter a propagação da covid-19 no Brasil, denunciou nesta quarta-feira (13) a ONG Human Rights Watch (HRW) em seu relatório anual.



O Brasil é o segundo país mais enlutado pela pandemia, com 204.690 mortos e mais de 8,1 milhões de contágios, atrás apenas dos Estados Unidos.



Segundo a HRW, Bolsonaro "tentou sabotar as medidas de saúde pública" destinadas a conter o vírus, mas se deparou com a oposição do "Supremo Tribunal Federal, do Congresso e dos governadores", que "implementaram medidas políticas para proteger os brasileiros".



Em seu relatório, a ONG esmiúça as iniciativas do presidente para minimizar os estragos da pandemia, de se negar a adotar medidas de proteção para si e seu entorno a difundir "informação equivocada" e tentar "impedir que os estados impusessem normas de distanciamento social".



A organização também lembra que Bolsonaro "demitiu seu ministro da Saúde por defender as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)", e que seu substituto renunciou por divergir do presidente no apoio ao uso da hidroxicloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da doença.



O HRW diz, ainda, que os brasileiros negros têm "maior probabilidade" de sofrer os sintomas indicativos da covid-19 e morrer em um hospital do que "os membros de outros grupos raciais", já que, segundo especialistas, a taxa de emprego informal é superior nesta população, o que a impede de trabalhar de casa.



As comunidades indígenas são "particularmente vulneráveis às complicações derivadas" da covid-19, devido ao acesso deficiente a serviços sanitários à prevalência de doenças respiratórias, advertiu a ONG.



Além disso, quando o Congresso aprovou, em junho, um projeto de lei obrigando o governo a fornecer serviços sanitários de emergência e outros tipos de assistência para ajudar os povos indígenas a enfrentar a pandemia, Bolsonaro vetou parcialmente o projeto. O Congresso, em seguida, anulou o veto presidencial.



Neste sentido, a HRW lembrou, ainda, que o STF ordenou ao governo que elaborasse "um plano para lutar contra a propagação da covid-19 em territórios indígenas".



A organização insiste na situação das prisões e em centros de detenção juvenil no país, onde "a superlotação, a má ventilação e os serviços de saúde inadequados" geram condições muito propícias para surtos da doença.