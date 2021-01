Cidade de NY encerra contratos com empresa de Trump, após ataque ao Capitólio

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou nesta quarta-feira, 13, o encerramento de contratos da cidade com a empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De Blasio afirmou, durante entrevista mais cedo à rede MSNBC, que esse passo foi adotado após Trump se envolver em "atividade criminal", ao "incitar uma insurreição contra o governo dos EUA", referindo-se à invasão na semana passada ao Capitólio por seus partidários.



De Blasio disse que os contratos com a cidade rendiam até agora US$ 17 milhões ao ano à Trump Organization, envolvendo duas pistas de patinação no gelo, um carrossel no Central Park e um campo de golfe no Bronx.



Ele afirmou que advogados avaliaram o episódio e defenderam a decisão de encerrar essa parceria. A autoridade afirmou que a intenção é manter a oferta desses serviços, mas com outro fornecedor.



Ainda segundo De Blasio, o fim do contrato sobre o campo de golfe no Bronx especificamente é complexo e deve levar "alguns meses".