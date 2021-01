Um deslizamento de terra causado por chuvas torrenciais provocou pelo menos 21 mortes na Indonésia, além de 19 desaparecidos, informaram as autoridades nesta quarta-feira.



As equipes de resgate lutavam na lama para procurar possíveis sobreviventes na aldeia de Sumedang, no oeste da ilha de Java.



O deslizamento ocorreu no domingo, e o número de mortos dobrou desde então.



Seis crianças estão desaparecidas e as chances de encontrar pessoas vivas são muito pequenas, explicou a porta-voz da agência de resgate de Bandung, Seni Wulandari.



Deslizamentos e inundações repentinas, causadas por chuvas torrenciais, são comuns no arquipélago da Indonésia.