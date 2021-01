França repatria da Síria sete filhos de jihadistas franceses

A França repatriou, nesta quarta-feira (13), sete filhos de jihadistas franceses que estavam no nordeste da Síria, anunciou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



"Na quarta-feira, 13 de janeiro, a França realizou o retorno de sete menores franceses que estavam no nordeste da Síria", informou o ministério.



Essas crianças, "particularmente vulneráveis", foram entregues às autoridades judiciais e estão sendo atendidas pelos serviços sociais, acrescentou o ministério. Elas têm entre dois e onze anos.



A França já repatriou 35 crianças da Síria, onde milhares de extremistas franceses se juntaram às fileiras do grupo jihadista Estado Islâmico no auge de seu autoproclamado califado.



O grupo foi derrotado por combatentes liderados pelos curdos, apoiados pelo Ocidente, e milhares de seus membros foram feitos prisioneiros, junto com suas famílias.



Grupos de direitos humanos têm pressionado governos estrangeiros para repatriar crianças levadas para a Síria por seus pais ou nascidas lá durante o conflito.