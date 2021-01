Às portas da Rússia, uma província chinesa em 'estado de emergência' pela covid

A província chinesa de Heilongjiang, que compartilha uma longa fronteira com a Rússia, ordenou nesta quarta-feira (13) a seus 37,5 milhões de habitantes que não deixem a região, após a descoberta de alguns casos de coronavírus.



A China praticamente erradicou em seu território a epidemia, que apareceu no centro do país no final de 2019. A última morte oficialmente relatada data de maio passado.



Mas vários focos de contaminação surgiram nos últimos dias, gerando uma resposta firme das autoridades.



Neste contexto, Heilongjiang (nordeste) declarou "estado de emergência" epidêmico, ordenando que os residentes permaneçam na província, exceto em caso de emergência, e cancelem qualquer reunião planejada.



Em questão: a descoberta de 28 casos de contaminação por coronavírus nas últimas 24 horas, incluindo 12 assintomáticos.



Uma das cidades da província, Suihua, que tem mais de 5 milhões de habitantes em seu vasto território, foi colocada em quarentena na segunda-feira após a descoberta de 45 casos assintomáticos. Os moradores devem ficar em casa e o transporte público foi suspenso.



Nacionalmente, o balanço diário desta quarta-feira era de 115 novas contaminações, o maior número desde julho passado.



No entanto, é improvável que a China experimente uma "disseminação em grande escala" do novo coronavírus, assegurou Feng Zijian, vice-diretor do Centro Nacional Chinês para Controle e Prevenção de Doenças.



"Estamos lutando contra a covid-19 há mais de um ano, então temos um melhor conhecimento do vírus agora", disse ele em entrevista coletiva nesta quarta.



Mesmo muito distante dos números registrados no resto do mundo, o aumento de casos de covid-19 preocupa as autoridades chinesas com a aproximação do Ano Novo Chinês, que cai este ano em 12 de fevereiro, e que provoca centenas de milhões de deslocamentos de trabalhadores migrantes retornando para passar o feriado com suas famílias.



Fora de Heilongjiang, cerca de 20 milhões de habitantes do norte da China estão agora sujeitos a alguma forma de confinamento: proibição de deixar sua comuna ou vila, seu bairro ou residência.



Hebei, que cerca Pequim, proibiu seus 76 milhões de habitantes de deixar a província, exceto em caso de emergência.



Hebei reportou nesta quarta-feira 90 novas contaminações nas últimas 24 horas, quase todos os casos registrados nacionalmente.



As autoridades já testaram 11 milhões de habitantes da vasta comuna de Shijiazhuang, 300 km ao sul de Pequim, e iniciaram uma segunda onda de testes nesta cidade, no centro do último surto epidêmico.