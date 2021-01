O maior julgamento da máfia italiana em mais de 30 anos começou nesta quarta-feira (13) na região sul da Calábria, com o objetivo de desferir um golpe severo à temida 'Ndrangheta, especializada no tráfico de cocaína.



No imponente tribunal de mais de 3.000 metros quadrados, especialmente preparado para este julgamento, 350 pessoas estarão sentadas no banco dos réus, incluindo supostas figuras-chave da organização criminosa.