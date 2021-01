Bombardeios israelenses na Síria matam 23 pessoas (ONG)

Pelo menos 23 pessoas foram mortas em bombardeios da aviação israelense contra depósitos de armas e posições militares no leste da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



"A segunda onda de ataques israelenses na Síria este ano (...) matou 23 pessoas", observou o OSDH.



Entre os mortos estão sete soldados sírios e "o resto pertence a milícias próximas ao Irã", acrescentou.



Os bombardeios anteriores, em 7 de janeiro no sul da Síria, mataram três milicianos pró-Irã.



Em 2020, Israel bombardeou 50 alvos na Síria, de acordo com um relatório anual divulgado no final de dezembro pelos militares israelenses.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de bombardeios contra tropas do governo, forças aliadas iranianas e militantes do Hezbollah.



Esses ataques representam uma "política clara" para Israel, declarou o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, em novembro.



O Estado hebraico está preocupado com a presença de forças iranianas perto de suas fronteiras, já que a República Islâmica é um de seus maiores inimigos.