Bombardeios israelenses no leste da Síria matam 5 soldados e 11 combatentes aliados (ONG)

Pelo menos cinco soldados sírios e 11 combatentes aliados foram mortos em bombardeios noturnos israelenses contra depósitos de armas e posições militares no leste da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



De acordo com o OSDH, a aviação israelense realizou pelo menos 18 ofensivas contra alvos em uma área que vai da cidade de Deir Ezzor (leste) a Abu Kamal, na fronteira com o Iraque.



Os bombardeios mataram cinco soldados sírios e 11 combatentes aliados pertencentes aos Guardiões da Revolução Iranianos, ao Hezbollah libanês e à Brigada Fatimid, que são formados por combatentes afegãos pró-Irã, de acordo com o OSDH.



O número exato de combatentes em cada grupo morto nos bombardeios e sua nacionalidade eram desconhecidos, de acordo com o Observatório.



Por sua vez, a agência oficial síria Sana relatou bombardeios israelenses noturnos no leste, sem oferecer mais detalhes.



"À 1h10 (de quarta-feira, 20h10 de terça-feira em Brasília), o inimigo israelense realizou um ataque aéreo na cidade de Deir Ezzor e na região de Abu Kamal", relatou Sana, citando uma fonte militar.



Esta é a segunda ofensiva de bombardeios de Israel em menos de uma semana na Síria.



Em 2020, Israel bombardeou 50 alvos na Síria, de acordo com um relatório anual divulgado no final de dezembro pelos militares israelenses.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de bombardeios contra tropas do governo, forças aliadas iranianas e militantes do Hezbollah.



Esses ataques representam uma "política clara" para Israel, declarou o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, em novembro.



O Estado hebraico está preocupado com a presença de forças iranianas perto de suas fronteiras, já que a República Islâmica é um de seus maiores inimigos.