4º deputado republicano anuncia voto a favor do impeachment de Trump

O deputado Fred Upton, de Massachusetts, anunciou que votará a favor do impeachment do presidente Donald Trump. Ele é o quarto republicano a declarar apoio ao afastamento do presidente.



Upton citou os comentários de Trump na terça-feira, quando ele "não expressou nenhum arrependimento" pela invasão do Capitólio conduzida por seus apoiadores. "Isso manda exatamente o sinal errado para aqueles de nós que apoiam o próprio núcleo dos nossos princípios democráticos e que fizeram um juramento solene à Constituição", disse.



A Câmara deve votar o impeachment de Trump a partir desta quarta-feira, depois de o presidente instigar os apoiadores que invadiram o Capitólio na semana passada.