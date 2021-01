EUA registra recorde de quase 4.500 mortes por covid-19 em 24 horas (Johns Hopkins)

Os Estados Unidos registraram quase 4.500 mortes por covid-19 nesta terça-feira (12), excedendo em muito seu recorde anterior de mortes diárias por coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.



O país, que não consegue conter o avanço da pandemia desde ano passado, nunca havia superado 4 mil mortes pelo vírus em um único dia.



Os Estados Unidos registraram mais de 235.000 novas infecções e 4.470 mortes em um dia, de acordo com dados da universidade consultados pela AFP.



Cerca de 131.000 pessoas estão hospitalizadas atualmente devido ao coronavírus, de acordo com o Covid Tracking Project, que analisa dados de todo o país diariamente.



Os Estados Unidos registram 22,8 milhões de casos e mais de 380 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia.