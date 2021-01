Governo do Peru afirma que país sofre com segunda onda de covid-19

O Peru atravessa uma segunda onda de covid-19, após o forte aumento nas infecções registradas no país nos últimos dias, afirmou o governo nesta terça-feira (12).



"O sistema está passando de um surto para um crescimento mais acelerado. Estamos em uma segunda onda", declarou a ministra da Saúde, Pilar Mazzetti, durante participação em um encontro virtual com líderes empresariais.



"Estamos numa situação de incerteza, é difícil, mas temos que ser claros", acrescentou.



O Peru está sendo atingido por um forte surto nos casos confirmados e mortes por covid-19 desde meados de dezembro.



As hospitalizações, segundo dados oficiais, aumentaram notavelmente nas últimas cinco semanas, de cerca de 3.800 para 6.800, com 1.400 pacientes em terapia intensiva.



Da mesma forma, as mortes nas últimas semanas voltaram a ultrapassar as 50 por dia, após terem caído abaixo desse número.



O país ultrapassou um milhão de casos no dia 22 de dezembro em meio a severas manifestações contra o governo por ainda não ter conseguido concluir a compra das vacinas.



O governo prorrogou em novembro por 90 dias, até o início de março de 2021, o estado de emergência sanitária.



O Peru é um dos países mais atingidos na região pela pandemia, com mais de 38.000 mortes e 1.037.350 infecções até segunda-feira.