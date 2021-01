O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu "reforçar" o arsenal nuclear do seu país, em um discurso de encerramento do congresso do partido no poder, reportou nesta quarta-feira (noite de terça, 12, no Brasil) a agência oficial norte-coreana, KCNA.



"Ao reforçar nosso arsenal de guerra nuclear, devemos fazer tudo o possível para construir o exército mais poderoso", acrescentou, segundo a KCNA.