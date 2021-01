EUA vão exigir teste negativo de covid de todos os passageiros internacionais

O governo dos Estados Unidos irá exigir que todos os passageiros de companhias aéreas internacionais apresentem prova de um teste negativo para covid-19 antes de embarcar em voos para o país, afirmaram fontes. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) está processando a ordem, que deve entrar em vigor a partir de 26 de janeiro.



A exigência vem semanas depois dos EUA fazerem o requerimento a passageiros provenientes do Reino Unido, em virtude da variante mais transmissível do coronavírus ter sido encontrada no país insular.