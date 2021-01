O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (12) que há risco "zero" de ser forçado a deixar o cargo pelo seu governo com a invocação da 25ª Emenda.



"A 25ª Emenda representa risco zero para mim", disse Trump em Álamo, Texas, em alusão à pressão dos democratas para que o vice-presidente, Mike Pence, remova Trump invocando a medida constitucional.



Trump alertou, sem dar qualquer explicação, que a emenda "voltará para assombrar Joe Biden e seu governo. Como diz o ditado, cuidado com o que você deseja".