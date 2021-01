Departamento de Justiça espera centenas de denúncias por invasão do Capitólio

Denúncias de insurreição e conspiração devem ser apresentadas contra alguns dos participantes da invasão ao Capitólio na semana passada, informou nesta terça-feira (12) o Departamento de Justiça.



O procurador Michael Sherwin, do distrito de Columbia, onde fica a capital, Washington, disse esperar a apresentação de centenas de denúncias ligadas à invasão da sede do Congresso americano por apoiadores do presidente Donald Trump.



Steven D'Antuono, chefe do escritório do FBI em Washington, disse que a subsidiária "abriu mais de 160 arquivos de casos" até agora.



"E isso é só a ponta do iceberg", disse D'Antuono durante coletiva de imprensa.



"Já temos acusações em mais de 70 casos", disse Sherwin. "Esse número, suspeito, vai chegar a centenas".



Embora as detenções iniciais tenham envolvido acusações menores, como roubo ou invasão de propriedade, Sherwin disse que estavam sendo avaliados "casos graves relacionados com insurreição e conspiração", que levam a sentenças de até 20 anos de prisão.