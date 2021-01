Holanda estende restrições por covid-19 até 9 de fevereiro

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou nesta terça-feira (12) a prorrogação até 9 de fevereiro das restrições em vigor no país para tentar conter a pandemia do coronavírus, diante do ainda elevado número de infecções.



"Não acho que vou surpreendê-los muito esta noite, mas o confinamento se estende por mais três semanas", disse Rutte durante uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão. A princípio, as medidas seriam suspensas em 19 de janeiro.



"Todos ou quase todos vão compreender que não havia outra opção", acrescentou.



O governo também considera impor um toque de recolher e consultou as autoridades de saúde pública sobre o assunto, revelou Rutte.



Nas atuais condições de quarentena, as mais severas impostas até agora no país, as escolas foram fechadas, assim como os negócios não essenciais, e está proibido receber mais de duas pessoas em casa.



Rutte observou que os relatórios sobre a circulação da cepa britânica do coronavírus no Reino Unido e na Irlanda são "alarmantes, para dizer o mínimo".