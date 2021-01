Petróleo alcança máximo em dez meses e meio em mercado confiante com a demanda

Os preços do petróleo recuperaram terreno nesta terça-feira (12) e voltaram a preços que não eram vistos há dez meses e meio, em um clima de otimismo no mercado sobre a recuperação da demanda de petróleo.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1,65%, a 56,58 dólares.



O barril de WTI para entrega em fevereiro avançou 1,84%, a 53,21 dólares em Nova York.



"O petróleo continua se recuperando", constatou Carlo Alberto De Casa, da ActivTrades.



"A baixa modesta observada ontem (segunda) nas primeiras transações foi uma pausa temporária. Os investidores continuam apostando na continuação da recuperação da demanda mundial nos próximos meses, depois de um ano de 2020 difícil", resumiu.



Em 2020, a demanda de petróleo desabou devido à pandemia do novo coronavírus e às medidas de confinamento para deter seu avanço.