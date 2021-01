Premier da Polônia acusa gigantes da tecnologia de silenciar vozes críticas

O primeiro-ministro da Polônia criticou nesta terça-feira (12) os gigantes da internet e das redes sociais por silenciar vozes dissidentes sob o pretexto de correção política, em referência às restrições aplicadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o ataque ao Capitólio.



Mateusz Morawiecki, cujo governo é um aliado próximo do presidente Trump, disse que o passado comunista da Polônia é a razão pela qual "vemos todas as tentativas de restringir as liberdades com tanta ansiedade".



Em publicação no Facebook, o primeiro-ministro afirmou que as grandes empresas do mundo da internet querem "garantir o politicamente correto como quiserem e lutar contra os que se opõem".



"Censurar a liberdade de expressão, que era uma prática de regimes autoritários e totalitários, está de volta agora... Para combater aqueles que pensam diferente", declarou Morawiecki, do partido conservador Lei e Ordem (PiS).



"Decidir quais pontos de vista são corretos e quais não são não pode ser decidido por algoritmos ou pelos donos de multinacionais", disse.



Segundo ele, a Polônia apoiará uma legislação "apropriada" para defender a liberdade de expressão online na União Europeia.



A chanceler alemã, Angela Merkel, que teve suas diferenças diplomáticas com Trump, também chamou de "problemático" o cancelamento da conta do presidente cessante no Twitter.



FACEBOOK