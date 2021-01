UE critica designação de huthis iemenitas como 'terroristas'

A União Europeia criticou nesta terça-feira (12) a decisão dos Estados Unidos de designar os rebeldes huthis do Iêmen como "grupo terrorista" e advertiu que poderia dificultar os esforços de paz e a entrega de ajuda humanitária.



O governo de Donald Trump anunciou esta decisão no domingo, dez dias antes de seu sucessor, Joe Biden, assumir o poder.



A designação entrará em vigor às vésperas da posse de Biden, cujos assessores esperavam dar novo impulso aos esforços para pôr fim à guerra de seis anos no Iêmen.



A decisão provocou críticas de ONGs e da ONU pelo medo que exacerbe a já grave crise humanitária no Iêmen, devastado pela guerra.



Um porta-voz do chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que a decisão dos Estados Unidos "pode dificultar os esforços dirigidos pela ONU para alcançar uma solução integral para o conflito do Iêmen".



A designação "complicará o compromisso diplomático necessário (...) e o trabalho da comunidade internacional em assuntos políticos, humanitários e de desenvolvimento", acrescentou.



"É provável que a designação tenha efeitos perturbadores na entrega de ajuda humanitária financiada pela comunidade internacional e agrave ainda mais a crise econômica que resultou de mais de cinco anos de conflito", acrescentou.



Os rebeldes controlam grande parte do Iêmen e enfrentaram uma ofensiva sangrenta da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, e milhões de pessoas no país dependem da ajuda para sobreviver.