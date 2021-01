Grécia defende certificado de vacinação europeu

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu nesta terça-feira (12) à União Europeia (UE) que adote um certificado de vacinação comum para impulsionar a indústria do turismo, afetada pela pandemia.



"As pessoas vacinadas [contra o coronavírus] devem poder viajar livremente", disse Kyriakos Mitsotakis em uma carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e publicada pelos serviços do primeiro-ministro.



"É urgente elaborar um acordo comum sobre a criação de um certificado de vacinação que seja aceito por todos os países-membros", escreveu Mitsotakis, destacando que "um certificado comum será a prova de que uma pessoa foi vacinada com sucesso".



O confinamento adotado na maioria dos países-membros da UE para conter a pandemia às vezes é acompanhada de uma série de medidas para a entrada de viajantes.



Essas medidas vão da obrigação de viajar com exame negativo até a imposição de uma quarentena de vários dias antes de receber autorização para circular livremente no país visitado.



A economia grega, que depende da indústria do turismo, foi duramente atingida pela pandemia, mesmo após a reabertura de seus aeroportos, em julho.