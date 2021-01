'Impeachment é continuação da maior caça às bruxas da história', diz Trump

Presidente americano Donald Trump chamou processo de impeachment de 'caça às bruxas' (foto: Jim Watson/AFP)

Na primeira declaração à imprensa após os protestos violentos no Congresso americano na última quarta-feira, dia 6, o presidente dos, afirmou nesta terça-feira, 12, que seu objetivo nunca foi incitar a violência e criticou o processo dedo qual é alvo na Câmara dos Representantes."É a continuação da maiorda história", disse, antes de embarcar para viagem ao Texas, onde visitará as construções do muro na fronteira com o México. O republicano acrescentou que o impeachment está causando "". Questionado sobre a decisão das redes sociais de bani-lo depois dos atos, o líder da Casa Branca argumentou que as "big techs fizeram um grande erro".