Nos EUA, Trump pressiona Estados para acelerar vacinação, sem esperar por 2ª dose

O governo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem pedido a Estados para acelerar a distribuição de vacinas contra a covid-19 para pessoas com mais de 65 anos ou com comorbidades, de forma a não atrasar mais o processo de vacinação por conta da falta de suprimento para a aplicação da segunda dose dos imunizantes.



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) deve em breve fazer uma recomendação que vai ao encontro dos pedidos do governo Trump aos Estados, segundo informou um funcionário da Casa Branca familiarizado com a decisão, que falou sob condição de anonimato antes do anúncio oficial.



Os Estados irão determinar quem deve receber a vacina com base nas diretrizes do CDC. O governo Trump também está pressionando para expandir o número de locais onde as pessoas podem ser vacinadas, adicionando centros de saúde comunitários e farmácias. Fonte: Associated Press.