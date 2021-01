Empresas britânicas enfrentam dificuldades após Brexit

Menos de duas semanas após a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia, as empresas britânicas estão atoladas em um mar de dificuldades entre as formalidades administrativas e os imprevistos do Brexit.



O ministro do Gabinete britânico, Michael Gove, alertou que haveria "grandes interrupções" nos pontos de entrada do país nos próximos dias devido aos trâmites adicionais que atrasam o tráfego, um problema particularmente sério no caso de produtos frescos.



- Logística -



Entre a lentidão dos portos de entrada, em particular de Dover -no Canal da Mancha-, e a redução de três para uma do número de paradas permitidas para entrega ou coleta de mercadorias, o setor dos transportes vive dias difíceis.



As empresas de logística procuram formas de depender menos do Porto de Dover e, em particular na Irlanda, de evitar o Reino Unido e as suas atuais complicações, mesmo que isso signifique percorrer rotas mais longas.



- Fabricação -



Os setores mais afetados pelo Brexit neste momento são produtos minerais e metálicos, máquinas e equipamentos elétricos, produtos químicos e têxteis, altamente dependentes de importações de fora da UE e, portanto, sujeitos à chamada "regra de origem".



De acordo com essa norma, as mercadorias estão sujeitas a tarifas ao chegarem em solo britânico ou serem enviadas à UE.



- Distribuição -



De acordo com uma federação de transportadores rodoviários, a rede de abastecimento da Irlanda do Norte está "à beira do colapso", com atrasos nas entregas devido à burocracia adicional, além da regra de origem e tarifas sobre alguns produtos.



Os supermercados da Irlanda do Norte "estão enfrentando dificuldades consideráveis" para encher suas prateleiras desde 1º de janeiro, quando os controles de entrada na UE começaram entre as ilhas do Reino Unido e da Irlanda.



Como resultado, a rede de lojas de departamentos Debenhams, já em dificuldades, fechou sua loja online na Irlanda, e a famosa marca de delicatessen Fortnum and Mason suspendeu suas entregas para a UE.



"Pelo menos 50 de nossos membros estão enfrentando tarifas potenciais", disse a associação de varejo British Retail Consortium.



- Pesca -



Exportadores escoceses de mariscos relatam que se sentem ameaçados pela imposição da nova papelada após o Brexit e temem que alguns de seus produtos perecíveis destinados ao mercado europeu acabem no lixo.



O marisco escocês é exportado principalmente para o norte da França, de onde é enviado para o resto da Europa.



Pescadores europeus reclamam dos controles mais rígidos da guarda costeira britânica.



Como resultado desta vigilância pelas autoridades britânicas, um navio de pesca irlandês foi impedido de lançar as suas redes ao largo da costa da Escócia na semana passada.



Essa vigilância pode ser explicada pela decepção dos pescadores britânicos, que esperavam "recuperar o uso exclusivo de seus mares territoriais", explica à AFP Hubert Carré, diretor do comitê francês de pesca marítima e cultura marinha (CNPMEM), mas "o acordo (comercial entre Londres e Bruxelas) prevê que os "pescadores europeus" que tenham adquirido direitos possam continuar a pescar".



- Serviços financeiros -



Tratados no acordo comercial pós-Brexit apenas entre a UE e o Reino Unido, os serviços financeiros sofreram um rompimento brutal, diz Tej Patel, da consultoria Capco.



As empresas britânicas de serviços financeiros, agora privadas de seu "passaporte" para a UE, aguardam receber equivalências hipotéticas, autorizações para operar em áreas específicas (derivativos e corretagem de valores, compensação, etc.) e facilmente revogáveis.



A Comissão Europeia não parece estar disposta a conceder novas licenças além das duas já concedidas (em particular, a compensação de transações de derivados, que é predominantemente realizada na cidade de Londres), e solicitou "informações adicionais" de Autoridades britânicas.



Diante da perspectiva de meses de incerteza jurídica, muitos decidiram delegar as transações envolvendo empresas europeias para suas subsidiárias europeias, levando a uma migração estimada pela S&P; de 6 bilhões de libras (8,16 bilhões de dólares, 6,71 bilhões de euros) de fundos a partir de 4 de janeiro.