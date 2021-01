Erdogan deseja que relações com a UE se 'encaminhem'

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse, nesta terça-feira (12), estar pronto para "encaminhar" as relações entre seu país e a União Europeia, marcada por fortes tensões em vários assuntos, especialmente na exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo.



"Estamos prontos para encaminhar nossas relações", declarou Erdogan em um discurso aos embaixadores dos países da UE em Ancara. "Esperamos que nossos amigos europeus mostrem a mesma vontade", acrescentou.



Em dezembro, a União Europeia decidiu responder as ações "ilegais e agressivas" da Turquia no Mediterrâneo oriental com sanções a pessoas e entidades.



Os trabalhos de exploração de gás realizados pela Turquia em áreas marítimas disputadas com a Grécia e o Chipre estão no centro das tensões há meses.



A crise foi acentuada com o envio em agosto pela Turquia de um navio de investigação sísmica nas áreas disputadas. Em um aparente gesto de apaziguamento, o governo turco anunciou seu regresso ao porto no final de novembro.



As declarações de Erdogan ocorrem um dia depois de o chefe da diplomacia turca convidar a Grécia a retomar em janeiro as negociações entre ambos os países para resolver sua disputa sobre a exploração de hidrocarbonetos.