Renault registra queda de 21,3% nas vendas mundiais em 2020

A montadora francesa Renault registrou uma queda de 21,3% em suas vendas em 2020, devido às restrições ligadas à crise sanitária mundial que também pesou sobre o restante do setor - informou a empresa nesta terça-feira (12).



Em um comunicado, o grupo disse ter vendido 2,9 milhões de veículos particulares no ano passado, ante 3,7 milhões em 2019, em um mercado mundial em retrocesso de 14,2%.



A queda nas vendas do grupo se deve, "principalmente", à sua "forte exposição nos países que sofreram com um confinamento estrito e à suspensão de suas atividades comerciais no segundo trimestre, assim como a uma desaceleração no quarto trimestre, especialmente na França", diz a nota.



Na Europa, as vendas caíram 25,8%, para 1,4 milhão de unidades. Na Eurásia, recuaram 0,7%, para 744 mil unidades. No continente americano, esta queda foi de 38,6%, para 260 mil unidades.



A fabricante de automóveis conta agora com uma recuperação no mercado europeu que "pode crescer de 10% a 15% em 2021", se "tudo der certo", afirma o diretor comercial Denis le Vot.



