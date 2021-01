O governo britânico garantirá que "nenhuma empresa que se beneficie do trabalho forçado" da minoria uigur na China "possa fazer negócios no Reino Unido", disse o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, nesta terça-feira (12), denunciando a "barbárie" de Pequim.



"O governo fará uma revisão urgente dos controles de exportação" da região de Xinjiang na China e "qualquer empresa que se beneficiar do trabalho forçado (de uigures) será excluída das aquisições", disse ele ao Parlamento.