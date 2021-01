Equipes de resgate recuperaram uma das caixas-pretas do Boeing que desapareceu no fim de semana na costa da Indonésia com 62 pessoas a bordo, anunciou o ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi, nesta terça-feira(12).



"O FDR (Flight Data Recorder, que registra os parâmetros de voo, ndlr) foi encontrado", disse o ministro a repórteres.



Isso deve ajudar os investigadores a entender as razões do acidente que ocorreu poucos minutos depois que o avião decolou de Jacarta no sábado.