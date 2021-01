Autor de ataque a turistas recebe pena de morte na Jordânia

Um tribunal da Jordânia condenou, nesta terça-feira (12), à forca um jordaniano que esfaqueou oito pessoas em 2019, incluindo três turistas mexicanos e um suíço.



Oito pessoas ficaram feridas em novembro de 2019, em um ataque a faca em Jerash, famoso sítio arqueológico do norte da Jordânia.



Mustafa Aburuis, de 24 anos, foi condenado "à morte por enforcamento pelo ataque terrorista com faca contra turistas", anunciou o tribunal, cuja sentença é definitiva.



O condenado é um jordaniano de origem palestina que vivia no acampamento de refugiados de Suf, em Jerash, 50 quilômetros ao norte de Amã.



Em 6 de novembro de 2019, além dos quatro turistas, Aburuis esfaqueou quatro jordanianos, entre eles um guia turístico.



Aburuis foi imediatamente preso pelos serviços de segurança após o ataque e, em 26 de janeiro de 2020, indiciado por "terrorismo".