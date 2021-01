Mulher tenta contornar toque de recolher no Canadá passeando com um homem na coleira

A polícia canadense multou uma mulher cuja teimosia em contornar um toque de recolher rígido a levou a passear com um homem ... na coleira.



A província de Quebec impôs um confinamento noturno a partir das 20h na tentativa de conter o avanço do coronavírus. No entanto, os residentes têm permissão para passear com seus animais de estimação perto de suas casas.



A polícia de Sherbrooke, cerca de 150 quilômetros a leste de Montreal, deteve uma mulher no sábado que caminhava com um homem na coleira.



Quando confrontada, ela explicou seriamente que "estava levando o cachorro para passear".



A porta-voz da polícia de Sherbrooke, Isabelle Gendron, disse que a polícia está sendo "testada" pela mulher, que acabou multada em 1.500 dólares canadenses.



A mulher se recusou a aceitar as restrições, dizendo à polícia que ela voltaria às ruas todas as noites durante o toque de recolher.



Até agora, 740 multas por violações do toque de recolher foram aplicadas em toda a província, de acordo com dados oficiais.