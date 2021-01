Trump e Pence sinalizam frente comum contra democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice, Mike Pence, reuniram-se nesta segunda-feira na Casa Branca, informou um funcionário do alto escalão, e sinalizaram uma frente comum contra os democratas, que pressionam Pence a destituir Trump.



"Eles tiveram uma boa conversa", disse o funcionário sobre o primeiro encontro entre os dois desde a invasão à sede do Congresso por apoiadores de Trump, na última quarta-feira, e após os democratas pedirem que Pence invocasse a 25ª Emenda da Constituição para destituir o presidente.



De acordo com a fonte, Trump e Pence "reiteraram que aqueles que infringiram a lei e invadiram o Capitólio na semana passada não representam o movimento 'America First', apoiado por 75 milhões de americanos, e prometeram continuar seu trabalho pelo país até o fim de seus mandatos".



A Câmara dos Representantes votará na noite desta terça-feira uma resolução para que Pence invoque a 25ª emenda, e Nancy Pelosi lhe dará 24 horas para responder. Depois disso, os democratas seguiriam adiante com o processo de destituição de Trump por "incitação à insurreição".