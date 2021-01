Trump e Pence se reuniram nesta segunda-feira no Salão Oval, diz alto funcionário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente Mike Pence se reuniram no Salão Oval na tarde desta segunda-feira (11), revelou um alto funcionário do governo à AFP.



"Eles tiveram uma boa conversa", disse o alto funcionário sobre a primeira reunião entre os dois desde o violento ataque à sede do Congresso por partidários de Trump na quarta-feira, e após os democratas pedirem que Pence invocasse a 25ª Emenda da Constituição para destituir o presidente.



De acordo com a fonte, Trump e Pence "reiteraram que aqueles que infringiram a lei e invadiram o Capitólio na semana passada não representam o movimento 'America First' apoiado por 75 milhões de americanos e prometeram continuar seu trabalho pelo país até o final de seu mandato".