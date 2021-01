Departamento de Estado anuncia prematuramente a saída de Trump

O site do Departamento de Estado dos EUA anunciou prematuramente que o presidente Donald Trump havia deixado o cargo nesta segunda-feira (11), deixando as redes sociais confusas com o que aconteceu.



"O mandato de Donald J. Trump terminou em 2021-01-11 às 19:49:00", anunciou a página oficial da biografia de Trump na segunda-feira antes de ser retirada, com os usuários da Internet vendo uma mensagem de que houve um erro técnico.



O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre se o incidente foi resultado de invasão ou falha.



Mas parecia claro que Trump - que continua descrito como presidente no site da Casa Branca - não teria recorrido a uma forma estranhamente sutil de se demitir por meio de uma página difícil de encontrar.



O presidente eleito Joe Biden deve tomar posse em 20 de janeiro ao meio-dia, após derrotar Trump na eleição de 3 de novembro.



Os legisladores estão pedindo que Trump renuncie, que seu gabinete o remova ou um segundo impeachment depois que ele encorajou uma multidão invadiu o Capitólio, sede do Legislativo nos Estados Unidos, e interrompeu violentamente a sessão do Congresso que certificava a vitória de Biden.