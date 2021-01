Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o norte da Mongólia, perto da fronteira com a Rússia, na manhã desta terça-feira no horário local, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O epicentro do fenômeno natural foi registrado em uma profundidade relativamente rasa de 10 quilômetros, 33 quilômetros ao sul-sudoeste de Turt, sob o lago Khovsgol, o maior em volume de água doce da Mongólia.



As chances de danos e vítimas são baixas, de acordo com o USGS. "A população daquela região reside em geral em estruturas resistentes a terremotos embora existam algumas estruturas vulneráveis", concluiu o instituto.