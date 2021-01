Secretário interino da Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, renuncia (funcionário)

O secretário interino do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Chad Wolf, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira (11) em meio a preocupações crescentes com mais atos de violência durante a posse do presidente eleito Joe Biden na próxima semana, disse um funcionário do DHS.



"A renúncia do secretário interino entrará em vigor às 23h59 desta noite", informou o funcionário à AFP, sem explicar os motivos da renúncia.



Pete Gaynor, chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), assumirá como secretário interino, acrescentou.



Wolf, que chefia o DHS desde novembro de 2019, criticou na semana passada a "trágica" tomada do Capitólio por partidários do presidente Donald Trump, que deixou cinco mortos.



A saída ocorre no momento em que são relatadas novas ameaças de ações extremistas durante a posse de Joe Biden, marcada para 20 de janeiro em Washington.