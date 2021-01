Líbano declara onze dias de toque de recolher para conter covid-19

O Líbano decidiu nesta segunda-feira (11) impor um toque de recolher total por 11 dias a partir da quinta-feira e limitar os voos procedentes de países de alto risco em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.



"Fica proibido sair à rua e às rodovias entre as 5 da manhã de quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, e as 5 da manhã da segunda-feira, 25 de janeiro", informou em um comunicado, após uma reunião do Conselho Supremo da Defesa.



Consequentemente, os libaneses não poderão sair de casa durante este período, nem mesmo para comprar comida, fazer exercícios ou passear com os animais de estimação.



Há algumas exceções para o pessoal de saúde, jornalistas, trabalhadores do setor de alimentação e outros considerados essenciais.



O país há estava sob medidas de confinamento desde 7 de janeiro, com um toque de recolher noturno a partir das 18 horas.



As fronteiras terrestres e marítimas estão fechadas a todos os viajantes durante os 11 dias, a menos que tenham um visto especial. O número de passageiros que chegam ao aeroporto de Beirute diminuirá 20% com relação aos níveis de janeiro de 2020.



O endurecimento das restrições ocorre depois que funcionários de saúde reivindicaram medidas para enfrentar a saturação dos hospitais.



Os pacientes tiveram que esperar durante horas nas emergências nos últimos dias para conseguir um leito de UTI. Alguns, inclusive, foram obrigados a receber tratamento em casa ou em seus carros.



O Líbano, com seis milhões de habitantes, registrou 222.391 casos do novo coronavírus, incluindo 1.629 mortes.