Petróleo fecha díspar em um mercado prudente

Os preços do petróleo fecharam díspares nesta segunda-feira (11), em um mercado prudente depois das altas que levaram o cru a níveis anteriores à pandemia na semana passada, apesar de uma demanda limitada pelos confinamentos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 0,59% em Londres, e fechou a 55,66 dólares.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em fevereiro valorizou-se 0,01% em Nova York, fechando a 52,25 dólares.



O petróleo se recuperou em novembro e dezembro em um mercado que espera uma retomada do consumo mundial e também pelos cortes da produção da Opep e seus aliados reunidos na Opep+.



"Nossas análises farmacêuticas estimam que a produção mundial de vacinas contra a covid-19 deveria alcançar as 750 milhões de doses mensais em março. Pensamos, por fim, que as restrições de deslocamento serão suspensas no segundo semestre, o que incentivará a demanda de petróleo", destacaram os analistas da Morgan Stanley.



"As preocupações com a demanda voltam porque o número de infecções pelo novo coronavírus continua alto e alguns confinamentos poderiam se restabelecer ou se prolongar", comentou Eugen Weinberg, do Commerzbank.



