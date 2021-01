Gorilas de zoológico nos Estados Unidos testam positivo para a COVID-19

Ainda não se sabe se os gorilas terão uma reação grave à doença (foto: MARK RALSTON / AFP )

Pelo menos dois gorilas do, na Califórnia, contraíram o coronavírus, o primeiro caso conhecido de transmissão natural a grandes primatas, anunciaram autoridades nesta segunda-feira (11).Dois primatas começaram a tossir na semana passada e desde então testaram positivo para a covid-19, enquanto um terceiro está com sintomas, disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.Acredita-se que osdo zoológico, embora a informação ainda não tenha sido confirmado."Além de alguma congestão e tosse, os gorilas estão bem", garantiu a diretora executiva do zoológico, Lisa Peterson, em um comunicado. "O grupo permanece em quarentena e está comendo e bebendo. Temos esperança de uma recuperação completa", completou., e estudos descobriram que alguns primatas não humanos são suscetíveis à infecção por covid-19.que matou 1,94 milhão de humanos, ou se outros membros do grupo também foram infectados.O San Diego Zoo Safari Park, onde os gorilas são mantidos, está fechado para visitantes desde o início de dezembro, à medida que casos recordes começaram a surgir no sul da Califórnia.Os trabalhadores são obrigados a usar equipamentos de proteção individual, como máscaras, quando estiverem perto dos gorilas, informou o zoológico.