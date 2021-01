Wall Street fecha em queda, após registrar recordes na semana passada

Wall Street iniciou a semana no vermelho nesta segunda-feira (11), após alcançar novos recordes na semana passada.



O índice principal Dow Jones Industrial Average recuou 0,29%, a 31.008,69 pontos.



Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,25%, a 13.036,43 unidades, e o índice ampliado S&P; 500, 0,66%, a 3.799,61 pontos.



Os grandes índices de Wall Street fecharam com máximos históricos na sexta, com os investidores concentrados na perspectiva de novas medidas de reativação econômica após a posse de Joe Biden em 20 de janeiro.



"Há um momento em que não se pode antecipar o futuro e é preciso se interessar pelo presente", disse Art Hogan, da National Holdings, para explicar a queda desta segunda-feira.



"O presente continua dominado por problemas logísticos para distribuir as vacinas e alta no número de novos contágios" pelo novo coronavírus, explicou este especialista.



A fabricante de veículos elétricos Tesla, cujas ações vêm em ascensão meteórica em Wall Street, teve queda de 7,82%.



Alphabet Inc.



TESLA MOTORS



GILEAD SCIENCES



J.P. MORGAN CHASE & CO



Twitter



AMAZON.COM



APPLE INC.



GOOGLE