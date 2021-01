Funcionários da alfândega holandesa apreendem sanduíches de britânicos no pós-Brexit

Funcionários da alfândega holandesa foram filmados confiscando sanduíches e outros alimentos de passageiros de uma balsa do Reino Unido, de acordo com as novas regras em vigor desde o acordo pós-Brexit.



Em imagens da televisão pública holandesa Avrotos, policiais em uniformes fluorescentes e máscaras faciais detêm motoristas de carros e caminhões no cais do porto de Hoek van Holland, perto de Roterdã.



"Bem-vindo ao Brexit, senhor. Desculpe", diz um agente que confisca um sanduíche de um motorista polonês, segundo o canal de televisão.



O motorista, então, pede ao agente para deixá-lo ficar com pelo menos a carne e pegar o pão. Mas o funcionário responde: "Não, tudo será confiscado".



As imagens também mostram produtos de pesca sendo apreendidos de outro motorista.



O novo regulamento pós-Brexit especifica que é proibida a introdução de produtos alimentícios que contenham carne ou produtos lácteos na União Europeia, mesmo para consumo pessoal.



O objetivo desse regulamento é evitar a chegada de produtos que possam disseminar doenças no continente.