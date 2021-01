Cuba qualificou como um ato de "oportunismo político" a última ação do governo americano: incluir novamente a ilha na lista de países "patrocinadores do terrorismo", de acordo com uma mensagem emitida nesta segunda-feira (11) pelo chanceler cubano, Bruno Rodríguez.



"O oportunismo político desta ação é reconhecido por todo aquele que tiver uma preocupação honesta diante do flagelo do terrorismo e suas vítimas", disse Rodríguez em uma mensagem postada no Twitter, na qual condenou "a hipócrita e cínica qualificação de #Cuba como Estado patrocinador do terrorismo".